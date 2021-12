27 dicembre 2021 a

Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - "Oggi terza dose Pfizer, per la mia salute e per quella degli altri, vacciniamoci senza se e senza ma. Noi siamo i primi come Lega Pro a dare l'esempio, il ruolo ce lo impone". Così su Twitter il vice presidente della Lega Pro Marcel Vulpis.