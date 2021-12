Calcio: Serie B, il programma della 19esima e 20esima giornata

27 dicembre 2021 a

Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - Dopo il rinvio causa Covid, che ha fatto slittare le due giornate in programma in questo finale di 2021, la Lega di Serie B ha riadattato il calendario del campionato. Si riparte il 13 gennaio, con i due recuperi Benevento-Monza e Lecce-Vicenza. Queste due gare riporteranno in pari le 20 squadre del campionato, che potrà quindi riprendere regolarmente dalla 19^ nonché ultima giornata del girone d'andata. Il 14 gennaio scendono in campo Ternana e Ascoli, si prosegue con le cinque gare del sabato e le quattro della domenica. Il girone di ritorno, invece, inizierà nel week-end seguente, con l'anticipo del venerdì tra Parma e Frosinone. Poi ben sette partite in programma sabato 22 gennaio e due nella giornata di domenica 23.

Il programma della 19esima giornata. Venerdì 14 gennaio 2022, ore 20.30: Ternana-Ascoli. Sabato 15 gennaio 2022, ore 14.00: Cittadella-Cosenza, Cremonese-Como, Parma-Crotone, Reggina-Brescia; ore 16.15: Pisa-Frosinone. Domenica 16 gennaio 2022, ore 16.15: Monza-Perugia, Pordenone-Lecce, Spal-Benevento, ore 18.30: Vicenza-Alessandria.

Il programma della ventesima giornata. Venerdì 21 gennaio 2022, ore 20.30: Parma-Frosinone. Sabato 22 gennaio 2022, ore 14.00: Alessandria-Benevento, Brescia-Ternana, Como-Crotone, Cosenza-Ascoli, Monza-Reggina, Spal-Pisa; ore 16.15: Perugia-Pordenone. Domenica 23 gennaio 2022, ore 16.15: Vicenza-Cittadella, ore 18.30: Lecce-Cremonese.