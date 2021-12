Calcio: Capello ai Globe Soccer Awards, 'Mancini merita premio di miglior tecnico'

27 dicembre 2021 a

Dubai, 27 dic. - (Adnkronos) - "Quello che ha fatto è quasi un miracolo. Quando è partito nessuno ci credeva, Mancini è un allenatore che ha creato una Nazionale, un gioco, una mentalità. Credo debba essere premiato lui". L'ex allenatore di Milan, Juventus e Real Madrid Fabio Capello indica il ct azzurro Roberto Mancini come il suo favorito per il titolo di miglior tecnico a Globe Soccer Awards di Dubai. "A questo premio per forza ci deve essere tanta Italia, vincere l'Europeo è un miracolo di allenatore e giocatori -sottolinea Capello ai microfoni di Sky Sport da Dubai-. Chiellini difendeva benissimo, Bonucci segnava e ha calciato i rigori. Ora andiamo agli spareggi per i rigori non segnati, chi è andato a tirarli merita un premio. Donnarumma... Io facevo parte della commissione che sceglieva il giocatore durante gli Europei, lo ha strameritato".