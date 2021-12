Calcio: Bonucci, 'con l'Europeo siamo diventati leggende, ora vogliamo il mondiale'

27 dicembre 2021 a

Dubai, 27 dic. - (Adnkronos) - "Senza dubbio la finale di Wembley è stato il momento più bello di questo 2021. Quella gara ci ha permesso di diventare delle leggende per la Nazionale italiana e ha permesso al Paese intero di festeggiare. È stato qualcosa di indimenticabile, ma non bisogna vivere nel passato, ma prendere insegnamento da quello per costruire un grande futuro. Vogliamo il mondiale". Così il difensore di Juventus e Nazionale Leonardo Bonucci, ai microfoni di Sky sport, da Dubai dove oggi parteciperà ai Globe Soccer Awards dove è in lizza per il premio di miglior difensore.

"Penso di aver disputato un grande Europeo, come testimonia anche aver ricevuto il premio di migliore in campo nella finale -aggiunge il 34enne viterbese-. È stato un mese e mezzo intenso, ma io ci credevo che potesse finire in quel modo e ho dato tutto me stesso. Insieme ai miei compagni abbiamo ottenuto un risultato storico. Adesso aspetto di sapere se sono il miglior difensore dell'anno, lo spero perché ho lavorato tanto".