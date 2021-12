Covid: Zampa (Pd), 'cambiare regole quarantena? Serve prudenza'**

27 dicembre 2021 a

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "La Germania ha adottato regole rigorose e da una situazione di grandissima crisi sta recuperando velocemente. Questo per dire che non mi sembra il momento di allentare la presa...". Sandra Zampa, responsabile Salute della segreteria di Enrico Letta, risponde così all'Adnkronos sul dibattito che si è aperto sull'ipotesi di rivedere la regole della quarantena.

"Sulla materia si devono esprimere gli scienziati, chi ha cognizione di causa. So ad esempio che anche i medici di base chiedono di rivedere le regole. Ma questa non è una decisione politica. O meglio, quando ci saranno sul tavolo diverse opzioni elaborate sulla base di valutazioni scientifiche, allora la politica potrà compiere delle scelte. Io personalmente sono per una grande prudenza, saranno mesi molto difficili".