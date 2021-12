Mattarella: Zampetti, braccio destro del Presidente, vita da civil servant nelle Istituzioni** (3)

26 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - A partire dal 2000 promuove un processo di complessiva riorganizzazione delle strutture amministrative della Camera, per rispondere alle esigenze legate alle modifiche regolamentari del 1997, alla riforma del titolo quinto della Costituzione e al processo di revisione dei trattati europei.

È autore di numerosi contributi scientifici che abbracciano le diverse tematiche del procedimento legislativo, gli istituti del diritto parlamentare, il ruolo e le funzioni delle burocrazie parlamentari.

Approdato al Quirinale nel febbraio del 2015, la sua collaborazione con il Capo dello Stato si è rivelata preziosa non solo nella gestione delle fasi più delicate del settennato e nel sovraintendere alla macchina amministrativa della Presidenza delle Repubblica, ma anche nel coadiuvare le iniziative legate alla valorizzazione delle varie residenze e del relativo patrimonio storico-artistico, come ad esempio il progetto ‘Quirinale contemporaneo', ideato per aggiornare l'immagine delle sedi istituzionali con l'inserimento di rilevanti espressioni del genio e dell'estro degli artisti italiani, dalla nascita della Repubblica ai nostri giorni. (di Sergio Amici)