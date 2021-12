Mattarella: ‘Fatti gli Europei è necessario fare l'Europa'** (7)

26 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Mattarella trova “sconcertante” che la “grande solidarietà nei confronti degli afghani che perdono libertà e diritti” sia stata accompagnata contemporaneamente dalle dichiarazioni di chi vuole che “rimangano lì”, che “non vengano qui perché se venissero non gli accoglieremmo. Questo non è all'altezza del ruolo storico, dei valori dell'Europa verso l'Unione”.

Così come risulta “sorprendente il divario tra i grandi principi proclamati e il non tener conto della fame e del freddo cui sono esposti esseri umani ai confini dell'Unione”. Un “atteggiamento di ‘Fortezza Europa', con scarso rispetto dei valori liberal-democratici e dello Stato di diritto".

“Non tra un secolo ma tra 20/ 25/30 anni –avverte il Presidente della Repubblica- la differenza demografica tra Africa e Europa sarà tale da dar vita, se non si governa oggi con regole condivise, ad un fenomeno migratorio disordinato, scomposto che invaderà tutta l'Europa, non i Paesi rivieraschi e mediterranei, ma fino in Scandinavia”.