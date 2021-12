In Italia 14 mln over 65, li protegge un bracciale smart

25 dicembre 2021 a

Roma, 25 dic. (Adnkronos) - L'Italia è sempre più un Paese per vecchi. La nostra popolazione, infatti, è la più vecchia d'Europa, con un totale di quasi 14 milioni di over 65, dicui ben 7 milioni sono over 75 (gli over 65 erano meno di 4 milioni solo nel 1951). Secondo l'Istat, nel 2050 la quota di ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione potrebbe arrivare dal 22,6% di oggi al 32-37%1. E in questo quadro aumentano anche le innovazioni tecnologiche per affiancare, assistere e rendere sempre più autonoma la vita degli over 65. E proprio con l'obiettivo per fornire un servizio a 360° gradi a disposizione di figli di genitori anziani o di caregiver, è appena nato Seremy, dispositivo salvavita, prodotto interamente in Italia, semplice da utilizzare e senza installazione, perfetto per monitorare la salute degli anziani, i loro spostamenti e i parametri vitali.

"Il bracciale smart Seremy è facilissimo da usare e soprattutto non invasivo. Non richiede Internet o telefono, la batteria dura fino ad un mese e offre ai figli o al caregiver tranquillità e serenità, poiché sa che il proprio genitore è seguito e in buone mani" sottolinea Lara Demetri, Responsabile Commerciale di Seremy. "Facendo indossare il bracciale al proprio genitore anziano, ad esempio, - spiega Demetri- ogni figlio potrà avere sempre comodamente a disposizione sul proprio smartphone allarmi, posizione e livello di benessere, grazie all'App gratuita Seremy disponibile per iOS e Android".

Con Seremy ogni anziano può inviare richieste Sos con un semplice tasto. Allo stesso tempo, il bracciale rileva automaticamente le cadute e localizza la posizione Gps - utile in caso di anziani malati, ad esempio, di Alzheimer - controlla in modo non invasivo il battito cardiaco, la qualità del sonno e il livello dell'attività fisica, ad esempio quanti passi vengono fatti quotidianamente e durante la settimana. Il bracciale viene consegnato già attivo e pronto all'uso, non è infatti necessario installarlo ma basta farlo indossare al proprio caro e inizia subito a monitorare le funzioni vitali. Seremy funziona senza limiti di distanza, può quindi essere utilizzato comodamente da un anziano che vive nel Sud Italia e monitorato dal figlio residente a Milano.