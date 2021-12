Terza dose 12-17enni, Costa: "Indicazione questione di giorni"

24 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 24 dic. (Adnkronos Salute) - Sulla terza dose per la fascia 12-17 anni "attendiamo l'indicazione da parte dell'Aifa", l'Agenzia italiana del farmaco, "che potrebbe arrivare anche nelle prossime ore. La comunità scientifica sta lavorando e non appena avremo questa indicazione dobbiamo farci trovare pronti per procedere alle somministrazioni. Credo sia questione di ore, al massimo di giorni". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenuto oggi su Radio 24.