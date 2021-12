Pnrr: Satta (Upc), 'Sud ha bisogno di interventi straordinari'

24 dicembre 2021 a

Roma, 24 dic. (Adnkronos) - "Il Pil crescerà pure del 6% nel 2021, ma il Sud rimane indietro, ci dice la Svimez. Sono necessari interventi straordinari sul fronte della fiscalità per attrarre investimenti”. Lo afferma il segretario dell'Unione popolare cristiana (Upc) Antonio Satta.

“La crescita non è omogenea -continua Satta- Se il Mezzogiorno non riparte avremo sempre una ripresa parziale, che non sconfiggerà la povertà che c'è in tante parti del Paese. Su questo fronte il Governo deve ancora lavorare, e mi auguro che attraverso il Pnrr si gettino davvero le basi per una rinascita”.