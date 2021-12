Covid: a Como pub trasformato in discoteca, chiuso per 5 giorni

24 dicembre 2021 a

Milano, 24 dic. (Adnkronos) - La polizia ha chiuso un pub di Como trasformato in una discoteca. Nel locale gli agenti e i militari della Guardia di finanza di Como hanno trovato un centinaio di persone, per la maggior parte senza mascherina e senza rispetto del distanziamento previsto dalla normativa anti-Covid. Inoltre, nonostante il controllo sul green pass effettuato all'ingresso dal personale del locale, nel pub non erano presenti le indicazioni di legge né i distributori di gel disinfettante. Il locale, non autorizzato per l'attività di sala da ballo, è stato chiuso per cinque giorni.