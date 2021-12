Cinema: James Franco ribatte ad accuse sessuali, 'ai miei corsi nessuna scena reale'** (2)

24 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - "Nessuno si faccia confondere da questa intervista con Franco come se lui si assumesse la responsabilità delle sue azioni o esprimesse rimorso per quello che è successo", continua la dichiarazione. "È un schivare i problemi reali facendo una dichiarazione poco prima di una festa importante, nella speranza che non debba affrontare alcun contraddittorio sulla sua risposta", dicono i legali.

Durante il programma, Franco ammette di essere andato a letto con una studentessa, e concede che gli altri insegnanti gli abbiano chiarito che "probabilmente non si è trattato di una bella cosa". Lui, però, nega che fosse nella classe legata alla class action. L'attore si trova anche a dover affrontare l'accusa che, con l'avvio di Studio 4, "ha cercato di creare un canale di giovani donne che sono state poi sottoposte al suo sfruttamento sessuale personale e professionale in nome dell'istruzione".