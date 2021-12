23 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - "Paura del Covid? No, gli atleti non vedono l'ora di andare, sono tutti carichi, hanno aspettato quattro anni. Se potessero prenderebbero l'aereo adesso. È il momento più importante della loro vita". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della cerimonia di consegna del tricolore al Quirinale in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.