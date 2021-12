Lavoro: Unioncamere, in Lombardia continua ripresa occupazione

23 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 23 dic. (Adnkronos) - Continua la ripresa dell'occupazione in Lombardia, nonostante un aumento delle cessazioni. In Lombardia, si sottolinea da Unioncamere Lombardia, nel terzo trimestre 2021 il saldo fra entrate e uscite dal mercato del lavoro è risultato positivo per circa 25 mila posizioni tra contratti avviati (446 mila) e cessati (421 mila). Il dato è in lieve ridimensionamento rispetto all'anno scorso, per via della maggiore crescita delle cessazioni (+25,7%) rispetto agli avviamenti (+21,5%. Il confronto con il 2019 mostra invece un miglioramento del saldo nel terzo trimestre 2021: la variazione di avviamenti e cessazioni, positiva in entrambi i casi, è più marcata per i primi (rispettivamente +8,4% e +5,2%).

Il saldo positivo è frutto quasi esclusivamente della crescita dei contratti a termine (+31 mila), mentre si conferma negativa la dinamica delle posizioni a tempo indeterminato (-8 mila). La crescita di posti di lavoro si concentra nel commercio e nei servizi (+26 mila) che rappresentano il comparto di gran lunga prevalente dal punto di vista dimensionale con il 75% degli avviamenti, ma il saldo risulta positivo anche negli altri settori con la sola eccezione dell'industria (-3 mila). Il confronto con il 2019 vede un miglioramento del saldo in tutti i comparti, tranne che per l'agricoltura; gli avviamenti risultano in sensibile crescita, in particolare nelle costruzioni (+22,2%).

“La ripresa del mercato del lavoro lombardo non si ferma e in alcuni certi settori, come l'edilizia, appare particolarmente intensa", commenta Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia. "I dati del terzo trimestre 2021 evidenziano anche un incremento fisiologico delle cessazioni rispetto ai livelli eccezionalmente bassi dell'anno scorso, quando erano in vigore i provvedimenti di salvaguardia nazionali".