Gkn: Mazzeo, 'la cessione al gruppo Borgomeo è una gran bella notizia'

Firenze, 23 dic. - (Adnkronos) - "La cessione dello stabilimento Gkn a Francesco Borgomeo è una gran bella notizia. Verranno salvaguardati i posti di lavoro e si potrà aprire una nuova stagione di rilancio per lo stabilimento e il territorio. I metodi della precedente proprietà erano inaccettabili, ma grazie prima di tutto alla mobilitazione dei lavoratori, cui si è poi aggiunto il sostegno unanime dei cittadini e delle Istituzioni, potremo salvare non solo dei posti di lavoro, ma affermare che la Gkn è il simbolo della Toscana che non si arrende. Come Consiglio regionale monitoreremo attentamente tutte le evoluzioni, perché possano essere finalmente garantiti sia il lavoro di qualità sia i diritti dei lavoratori. Noi siamo e saremo sempre al fianco della Toscana che lavora, produce e innova". Questo il commento del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, alla notizia della cessione dello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio al gruppo Borgomeo.