Diamanti in cambio di criptovalute: Rivoluzione nel business tradizionale

23 dicembre 2021 a

a

a

WATFORD, Inghilterra, 23 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Il 21 Novembre si è svolta la presentazione del "Triple Ex Token" al Titanic Business Kartal, l'hotel di lusso con sede ad Istanbul, Turchia.

Il team di giovani sviluppatori (Crypto Exchange Stockpoint) insieme ai professionisti nel settore dei diamanti hanno creato il Mercato Triple Ex, (Triple Ex Marketplace), al fine di acquistare e vendere diamanti in criptovalute al prezzo di un investimento. Per accedervi è necessario acquistare un Triple Ex Token (3-Ex).

Il mercato dei diamanti fino ad ora è stato conservatore e chiuso agli acquirenti ordinari. I diamanti, a differenza dell'oro, non sono un investimento economico, le persone pagano notevolmente più del dovuto quando acquistano diamanti dalle gioiellerie. Questi problemi hanno portato alla soluzione: creare un mercato con pari opportunità sia per i dilettanti che per i professionisti.

Per avere accesso al Mercato Triple Ex bisogna acquistare un Triple Ex Token. Esso viene emesso per un importo pari a 600.000 token, che, senza eccezioni, saranno tutti in libera circolazione.

I creatori hanno presentato un prototipo del Mercato, il lancio è previsto per maggio 2022.

"La tecnologia è semplice. Se utilizzi un Utility token sul Mercato Triple Ex, esso non è più scambiato in borsa. Di conseguenza se molte persone sono sul mercato ci saranno meno token in borsa. Questa è la domanda e l'offerta. È così che riusciamo a mantenere alto il prezzo. Ecco perché questi token hanno un valore reale." - afferma uno dei creatori del progetto.

Anche il luogo della presentazione è importante. Durante la pandemia la Turchia è rimasta uno dei pochi paesi dove la gente proveniente da tutto il mondo può accedere liberamente senza restrizioni. Inoltre, la Turchia è anche conosciuta come uno dei maggiori fornitori di gioielli e diamanti.

Il mondo sta cambiando rapidamente, ma alcune aziende sono ferme al secolo scorso. Problemi moderni necessitano di moderne soluzioni. Ma cosa potrebbe esserci di più moderno della criptovaluta? Probabilmente niente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1715269/Triple_Ex_1.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1715268/Triple_Ex_2.jpg