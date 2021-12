23 dicembre 2021 a

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - La variante Omicron è dietro il 28,2% dei contagi registrati in Italia. Dunque più di uno su quattro. E' quanto emerso durante la cabina di regia in corso a Palazzo Chigi tra le forze di maggioranza e il premier Mario Draghi. Oggi il Cdm varerà nuove misure per contrastare la corsa del virus.