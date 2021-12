Covid: cabina regia, obbligo mascherine Ffp2 in cinema, teatri, eventi sport e mezzi pubblici

23 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Come anticipato a cabina di regia in corso, torna l'obbligo di mascherine all'aperto, anche in zona bianca. Non solo. Nella riunione tra i capidelegazione delle forze di maggioranza e il premier Mario Draghi è stato deciso di introdurre "l'obbligo di mascherine FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto (anche TPL)". Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.