Covid: cabina regia, fino a 31/1 super green pass per ristoranti ma anche al banco

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Fino al 31 gennaio si prevede l'estensione dell'obbligo di green pass rafforzato - dunque in possesso di vaccinati e guariti dal Covid- alla ristorazione al chiuso anche al banco. Lo ha stabilito la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza. Non solo. Stop ai popcorn al cinema e alle birre allo stadio. Si vieta, infatti -chiariscono le stesse fonti- "il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi".