Napoli, 23 dic. - (Adnkronos) - "Mi spiace per il risultato e per l'episodio del gol. Purtroppo non è andata come volevamo. Rimane tanta rabbia. Ci rifaremo…tutti insieme nelle vittorie e nelle sconfitte". Così su Instagram il difensore del Napoli Juan Jesus, autore dello sfortunato autogol che ha decretato la sconfitta contro lo Spezia.