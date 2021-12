Olimpiadi: Mattarella, 'rendete onore a Tricolore, vi seguiremo con affetto'**

23 dicembre 2021 a

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Non vi dirò che i nostri concittadini si aspettano molte medaglie, questa è una speranza, ma si aspettano, soprattutto, una partecipazione che renda onore al nostro Paese, come certamente farete. Rendete onore al nostro Paese, alla sua bandiera, ai suoi colori, ai suoi valori con la vostra partecipazione e in questo, vi assicuro, sarete seguiti con grande affetto da tutti gli italiani e da me tra questi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di consegna del Tricolore agli atleti in partenza per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali.