23 dicembre 2021

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Tra le ipotesi al vaglio del governo in queste ore per fronteggiare la diffusione del Covid e la corsa della variante Omicron, c'è anche la possibilità di estendere il super green pass -ovvero il certificato verde in possesso di vaccinati e guariti dal Covid- agli impianti di risalita sulle piste da sci. Lo riferiscono fonti di governo.