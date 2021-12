Toscana: Centrodestra, 'Bilancio Regione fatti di rinvii, autogol e rigori ma nessun gol'

22 dicembre 2021 a

Firenze, 22 dic. - (Adnkronos) - "Con una metafora calcistica abbiamo voluto spiegare il bilancio votato oggi in Consiglio regionale. Un bilancio fatto di tanti rinvii, di qualche rigore a porta vuota - come i soldi regalati per finanziare opere di cui la Toscana non ha bisogno - e di qualche autogol, primo su tutti il taglio ai contributi per le famiglie con figli disabili che Giani è corso a rifinanziare dopo le proteste di maggioranza e opposizione. Questa manovra non ha niente di espansivo visto che va a tagliare settori in cui la nostra Regione è particolarmente debole come il trasporto su ferro e stradale. Insomma un bilancio a favore di pochi e nessun gol per i toscani". E' quanto dichiarato dai capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia nel Consiglio regionale toscano – Elisa Montemagni, Francesco Torselli e Marco Stella – a conclusione dell'iniziativa del centrodestra toscano contro la legge di Bilancio 2022 della Regione in cui tutti i consiglieri regionali del centrodestra hanno esposto dei cartelli con temi che riassumono le maggiori criticità della manovra finanziaria.