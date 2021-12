Sostenibilità: Milano, con Forestami svincoli autostradali diventano isole verdi (2)

22 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - "Attraverso la Convenzione siglata lo scorso aprile, la società ha scelto di collaborare con questo importante e innovativo progetto di rigenerazione urbana. Le aree individuate per gli interventi di forestazione sono state consegnate a novembre e in una di queste, in prossimità del raccordo con la tangenziale Est e la strada statale Paullese, la piantumazione è pressoché completata. Lavoriamo ogni giorno per rendere le nostre infrastrutture più sostenibili sotto il profilo ambientale e la collaborazione a un'iniziativa come Forestami rappresenta un ulteriore passo avanti in questa direzione", sottolinea Pietro Boiardi, amministratore delegato di Milano Serravalle-Milano Tangenziali.

Gli interventi di imboschimento di Forestami insieme ad Arbolia, società benefit nata da un'idea di Snam e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti per lo sviluppo di aree verdi, hanno come obiettivo azioni concrete per contrastare il cambiamento climatico, migliorare la qualità dell'aria e creare occasioni di sviluppo dei territori, in questo caso in zone prima d'oggi mai interessate da attività di forestazione. Le nuove cinture verdi contribuiranno inoltre all'assorbimento delle emissioni di Co2 e alla riduzione dei pm10 in aree particolarmente esposte al traffico stradale.

“Siamo molto orgogliosi di poter contribuire alla crescita del progetto Forestami creando nuovi polmoni verdi a Milano. Grazie al supporto di importanti aziende del territorio, realizzeremo due boschi urbani all'ingresso della città e ne cureremo la manutenzione per i primi cinque anni: sono progetti innovativi che contribuiscono alla riqualificazione di due svincoli autostradali e al miglioramento della qualità dell'aria in città”, commenta Salvatore Ricco, amministratore delegato di Arbolia. Da quando ha preso avvio il progetto Forestami sono oltre 280mila gli alberi già messi a dimora nel territorio della città metropolitana.