Scuola: Ianniello (studenti medi), 'chiediamo incontro con Usr Lazio su occupazioni'

22 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Non ci aspettavamo lietezza da parte del Ministero sulle occupazioni, ma ci saremmo aspettati maggiore disponibilità all'ascolto". Così Luca Ianniello della Rete degli studenti medi all'Adnkronos sulla circolare dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio, firmata dal direttore generale Rocco Pinneri. "Chiediamo a Pinneri un incontro, vorremmo spiegare le nostre ragioni, che non siamo criminali e di venirci incontro". E i danni? "Non ne ho contezza ma stiamo parlando di un movimento che ha occupato nel Lazio 55-56 scuole. Non ci si può fossilizzare sulle eccezioni di vandalismo senza guardare alle ragioni che hanno spinto ad occupare".

Nella nota della Rete degli studenti medi del Lazio si legge: "Nell'ultima nota pubblicata, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio dott. Pinneri ha invitato pubblicamente dirigenti e corpo docenti a denunciare e contestare 'il reato di interruzione del pubblico servizio e a chiedere lo sgombero dell'edificio, avendo cura di identificare, nella denuncia, quanti possiate degli occupanti'. In queste dichiarazioni notiamo un tentativo di dividere il mondo della scuola e mettere le categorie che la vivono ogni giorno le une contro le altre".

"Crediamo che le occupazioni portate avanti in queste settimane a Roma e nelle altre province del Lazio siano il sintomo di un disagio profondo e siano momenti di mobilitazione responsabile per portare avanti rivendicazioni comuni che non hanno il giusto spazio nel dibattito politico. Non può, quindi, essere questa la risposta dell'ufficio di prossimità del ministero dell'istruzione alla rabbia e al disagio che gli studenti e le studentesse hanno espresso in più di 60 occupazioni in tutta la regione". “Vogliamo costruire una discussione seria e stabile con il ministero e con l'Usr, accogliamo quindi bene la proposta del dott. Pinneri di avviare il dibattito con le associazioni studentesche” - dichiarano i rappresentanti della Rete degli Studenti Medi - “ma non può passare l'idea che le lotte per un futuro diverso e migliore si debbano reprimere con denunce e provvedimenti.”