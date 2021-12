Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'nota Usr Lazio su occupazioni è opportuna, ne siamo convinti'

22 dicembre 2021 a

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - La circolare del direttore dell'Ufficio regionale del Lazio Rocco Pinneri sulle occupazioni "è opportuna. Noi dirigenti di Roma e del Lazio ne siamo fermamente convinti oltre che lieti perché per la prima volta c'è stata un'espressione esplicita e chiara da parte dell'Amministrazione su questo tema, cosa che non era avvenuto negli anni precedenti". Lo dice all'Adnkronos la presidente dei presidi per il Lazio, Cristina Costarelli che aggiunge: "Ci stupiscono le contestazioni alla circolare dell'Usr Lazio che sembrano ignorare il fatto che i presidi hanno denunciato ogni occupazione, come Pinneri sa ed esprime chiaramente nella nota di commento".

"Il fenomeno occupazioni - prosegue - quest'anno ha avuto dimensioni molto estese e riguardo ai danni è giusto che chi rompe paga tanto più che agisce in modo incongruente rispetto alle richieste e ragioni di protesta degli occupanti sul fronte edilizia. L'occupazione non ha senso poiché lede i diritti di chi vuole frequentare e poichè i presidi sono disponibili al dialogo, alle assemblee, alla cogestione".