Scuola: Affinita (Moige), 'se ffp2 raccomandate su bus siano distribuite gratuitamente'

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Le raccomandazioni sull'uso delle mascherine ffp2 sui mezzi pubblici non facciano ricadere i costi sui genitori, già alle prese con difficoltà economiche ed organizzative. Siano distribuite gratuitamente sia per il trasporto che per l'uso a scuola. E si educhino i minori al corretto uso e smaltimento, poiché l'impatto ambientale di mascherine usate è devastante". Così all'Adnkronos il direttore generale del Moige, Antonio Affinita.