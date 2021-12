Sci: CdM, Hector al comando dopo prima manche gigante Courchevel e Bassino quarta

22 dicembre 2021 a

Courchevel, 22 dic. -(Adnkronos) - Marta Bassino ha fatto segnare il quarto tempo, a 5 centesimi dal gradino più basso del podio virtuale, al termine della prima manche del gigante di Coppa del mondo femminile sulle nevi di Courchevel. La 25enne cuneese, già vincitrice sulla pista francese lo scorso anno, ha chiuso con il tempo di 1'07”10, con un distacco di 39 centesimi dalla prima posizione di Sara Hector, che ha confermato il suo momento di forma dopo il secondo posto della giornata precedente, fissando il cronometro sull' 1'06”71. Alle spalle della svedese, la padrona di casa Tessa Worley, attardata di 11 centesimi, mentre la statunitense Mikaela Shiffrin, a 34 centesimi, ha fatto segnare il terzo tempo.

Federica Brignone è stata l'unica altra azzurra a staccare il pass per la seconda manche: la campionessa valdostana ha sciato solida, chiudendo in settima posizione a 93 centesimi dalla leader della prima run. Fuori dalle prima trenta posizioni Roberta Melesi 36esima, Ilaria Ghisalberti 42esima e Vivien Insam 47esima, mentre non hanno terminato la manche Sofia Goggia, Elena Curtoni e Karoline Pichler. La seconda manche è in programma dalle ore 13.