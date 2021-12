Olimpiadi: Malagò, ‘contento da morire per accordo diritti tv per Pechino e Parigi'

22 dicembre 2021 a

Roma, 22 dic. - (Adnkronos) - “Diritti tv? Sono contento da morire, abbiamo anche un po' spinto per questo accordo, è tanta roba". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malago' commentando al Brindisi di Natale con i giornalisti al salone d'onore del Coni, l'avvenuto accordo tra la Rai e Discovery per i diritti in chiaro delle prossime Olimpiadi invernali di Pechino 2022 che prevedono nel pacchetto anche i Giochi estivi di Parigi 2024.