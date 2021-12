Maturità: Toccafondi (Iv), 'Bianchi faccia chiarezza'

22 dicembre 2021 a

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - “Sugli esami di Stato serve chiarezza e non continui e repentini cambi e modifiche”. Lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera ed aggiunge:. “Gli esami di Stato del primo e secondo ciclo sono un passaggio educativo importante, non una lotteria. Non è giusto inventarsi ogni anno nuove regole che fanno impazzire ragazzi e professori".

"È vero che il decreto sugli esami esce sempre a gennaio, ma viene redatto sulla base di regole chiare stabilite da tempo: quando con la Ministra Fedeli modificammo l'esame di maturità, il decreto entrò in vigore nell'aprile del 2017, ma le nuove regole entravano in vigore dall'anno scolastico 2018/2019. Ai ragazzi serve chiarezza, non continui e repentini cambi e modifiche. Chiarezza che per esempio il ministro Bianchi ha ribadito stamani intervenendo in una trasmissione tv, quando ha rigettato la proposta di allungare le vacanze natalizie e ribadito che la scuola è il comparto che con più prontezza ha risposto all'invito alla vaccinazione e che meglio di altri riesce a tenere sotto costante monitoraggio l'andamento dei contagi”.

“Se questa è la fotografia attuale della scuola, lo stesso ministero dica una parola chiara sull'esame di maturità”, conclude.