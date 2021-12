Energia: Guidesi, 'si convochi tavolo chiesto a governo, problema non rimandabile'

22 dicembre 2021 a

Milano, 22 dic. (Adnkronos) - "È ormai da mesi che lanciamo un grido d'allarme per le gravissime conseguenze del caro energia, vorticosamente in aumento, che sta creando pesantissimi problemi alle aziende lombarde e che sta mettendo, conseguentemente, a rischio il sistema paese. È fondamentale che tutto il sistema lombardo sia unito per affrontare questa difficile situazione, come è altrettanto importante che il tavolo dell'energia, richiesto da Matteo Salvini al governo, venga convocato il prima possibile perché il problema non è più rimandabile". Lo dichiara l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi.