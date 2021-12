Energia: Draghi, 'serve rapida risposta, dopo aumento prezzo gas questione urgente'

22 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Per quanto riguarda gli aumenti del gas "la situazione è diventata veramente urgente" e sulla necessità di una "rapida risposta a questi aumenti" nel Consiglio europeo non c'è stato "nessun disaccordo. La Commissione europea sta lavorando ma dobbiamo lavorare anche a livello nazionale" e se occorrerà ci sarà un sostegno per famiglie e imprese "oltre quello che è stato deciso". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa di fine anno.

"Ci sono i grandi produttori", ha poi denunciato il premier, che "stanno facendo dei profitti fantastici", quindi "occorrerà anche riflettere" per farli "partecipare a questo sostegno al resto dell'economia, anche loro devono aiutare le imprese e le famiglie".