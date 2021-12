Coni: Malagò, ‘sul personale del Comitato è prevalso il buonsenso'

22 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 22 dic. - (Adnkronos) - “La cosa si è sistemata, è prevalso il buonsenso”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, commentando l'emendamento in legge di bilancio che risolve la questione relativa al personale del Comitato olimpico nazionale.

“Interessa al Coni non privarsi delle competenze di una vita - ha aggiunto Malago' in occasione del brindisi di Natale con i giornalisti al salone d'onore - ma aiuta anche la società (Sport e Salute, ndr) a non ritrovarsi nella propria pianta organica dipendenti del Coni da pagare in più e allo stesso tempo aiuta la funzione pubblica e lo Stato a risparmiare”.