Calcio: Ghirelli, 'chiudere stadi come Germania? Sarebbe drammatico ma seguiremo Cts'

Roma, 22 dic. - (Adnkronos) - "La decisione in merito ad una possibile chiusura degli stadi come è stato fatto in Germania spetta al Governo e al Comitato tecnico scientifico e noi seguiremo, come sempre, le loro indicazioni". Lo dice all'Adnkronos il presidente della Lega Pro in merito ad un'eventuale chiusura degli stadi, come deciso in Germania dal 28 dicembre, se aumentassero i casi di Covid. "Noi siamo stati i primi a chiudere gli stadi nella prima ondata di ormai quasi due anni fa -ricorda Ghirelli-. Ora la situazione è grave ma migliore rispetto alla Germania, speriamo che le cose evolvano in meglio nelle prossime settimane perché chiudere sarebbe drammatico".