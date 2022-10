22 dicembre 2021 a

New York, 22 dic. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba: Miami Heat-Indiana Pacers 125-96; New York Knick-Detroit Pistons 105-91; New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers 111-97; Dallas Mevericks-Minnesota Timberwolves 114-102; Los Angeles Lakers-Phoenix Suns 90-108.