22 dicembre 2021 a

a

a

Firenze, 22 dic. - (Adnkronos) - In Toscana "oggi i nuovi positivi tornano sopra i 2 mila casi, è il momento di essere responsabili e non abbassare la guardia". Così il presidente della Toscana Eugenio Giani, sui suoi profili social. In Toscana i nuovi casi di covid-19 sono 2.038, oltre 700 più di quelli registrati ieri.