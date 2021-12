Sostenibilità: a Milano dall'1 gennaio porte chiuse nei negozi contro spreco energia

21 dicembre 2021 a

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Milano sempre più attenta all'ambiente e al risparmio energetico. Scatterà dal prossimo 1 gennaio l'obbligo della chiusura delle porte per le attività commerciali, come stabilito dal 'Regolamento per la qualità dell'aria' approvato dal consiglio comunale. "Un'iniziativa volta in primo luogo a incentivare il risparmio energetico evitando sprechi e riducendo le emissioni inquinanti, oltre ad avere una valenza di tutela della salute pubblica in questo particolare momento di incremento di contagi, in quanto contribuisce a regolare il flusso e la presenza di persone all'interno delle attività commerciali, spiega l'assessora all'Ambiente e Verde, Elena Grandi.

"Fondamentale è non confondere la finalità dei sistemi di areazione interni per il ricambio dell'aria con questa iniziativa, che invece è espressamente indirizzata a minimizzare le dispersioni di calore e quindi gli sprechi energetici", aggiunge. Da venerdì 1 gennaio per gli esercizi commerciali, pubblici esercizi e gli edifici aperti al pubblico nei quali è attivo un impianto di climatizzazione invernale o estiva sarà obbligatorio tenere isolato il locale. Pertanto, non sarà ammessa l'apertura costante dei varchi di accesso del pubblico verso i locali isolati termicamente. In alternativa alle normali porte, sono ammessi dispositivi di ingresso che garantiscono comunque l'isolamento termico degli ambienti come porte a bussola o dispositivi a lame d'aria che evitano la dispersione del calore e lo spreco di energia.

Nel caso di dispositivi a barriera d'aria installati prima del novembre 2020, data dell'entrata in vigore del Regolamento, ci sarà tempo sino al 1 giugno 2022 per l'adeguamento o l'eventuale dismissione degli impianti. La data dell'1 gennaio rappresenta il termine ultimo anche per l'utilizzo di gruppi elettrogeni dotati di motore a combustione interna, alimentati a gasolio o miscela, da parte degli operatori delle attività di commercio non alimentare presenti nei 94 mercati settimanali scoperti e nei 166 spazi extra mercato che vengono occupati con banchi o trespoli per almeno 4 giorni a settimana. Per questi ultimi operatori sarà obbligatorio l'allacciamento alla rete elettrica.