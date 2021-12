21 dicembre 2021 a

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Se c'è o ci sarà accordo dei partiti sul nome di Draghi al Quirinale, si cominci a parlare anche del candidato/a per la successione a Chigi e sulle garanzie per la legislatura che deve completare le riforme. Votare con il Rosatellum è un rischio per la democrazia, va cambiata". Così il senatore Pd, Andrea Marcucci, su twitter.