Pnnr: Prestigiacomo (FI), 'ripresa in corso, ora programmare futuro di crescita'

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "La legislazione della fase pandemica ha una natura estremamente complessa, caratterizzata da interventi che spesso si sovrappongono, e che hanno l'esigenza di mutare velocemente per adattarsi all'emergenza che corre più veloce dei dibattiti nelle aule parlamentari. Grande è quindi la sfida che siamo chiamati ad affrontare, e governo e Parlamento hanno il dovere di lavorare celermente per raggiungere gli obiettivi prefissati”. Lo ha detto la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo in aula annunciando il voto favorevole al Dl sul Pnrr.

"È evidente che la parte più difficile ci attende il prossimo anno, quando saremo chiamati a realizzare riforme che valgono 40 miliardi di euro: riforma della concorrenza, riforma fiscale, appalti. Forza Italia continuerà a lavorare nel Governo Draghi e nelle aule parlamentari con l'atteggiamento responsabile e costruttivo che da sempre caratterizza la propria azione, e da cui parte l'appoggio a questo esecutivo", ha spiegato.

"Siamo una forza di governo, pronta a collaborare con tutte le forze di maggioranza che la compongono, a servizio dei cittadini e del Paese, che non si tira indietro di fronte alle sfide complesse che il prossimo anno in particolare ci pone davanti. La resilienza dell'Italia all'impatto Covid è evidente in tutto il mondo; la ripresa è in corso: è ora quindi di pensare in grande – ha concluso – e programmare un futuro di crescita. Forza Italia c'è”.