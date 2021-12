Pnnr: Lorenzin (Pd), 'sì a Dl, competitività del Paese e lotta alle diseguaglianze' (2)

21 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Ci siamo concentrati poi sugli aiuti alle imprese: sostegni fondamentali per far ripartire il sistema produttivo e quindi il lavoro. E abbiamo individuato come punti centrali per lo sviluppo la formazione dei lavoratori e la transizione digitale. Serve semplicità e rapidità per recuperare la fiducia delle imprese nella Pubblica amministrazione e raggiungere l'obiettivo del 70% dei cittadini digitalmente abili entro il 2026. Altro settore che ha visto il nostro impegno -ha concluso Lorenzin- è stato quello della sanità, perché in questa fase della lotta al Covid va rafforzato il contrasto alle altre malattie che sono state trascurate e, quindi, è fondamentale un intervento particolare per la diagnostica”.