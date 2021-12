Monza: Gdf sequestra oltre 12mila luminarie non sicure e cuffie contraffatte

21 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Monza hanno sequestrato migliaia di luminarie non sicure e dispositivi auricolari contraffatti. In un negozio di Arcore, gestito da cittadini di origine cinese, hanno trovato stoccate in magazzino oltre 12 mila luminarie natalizie a led, risultate, in esito all'esame anche documentale prive della marchiatura 'Ce' e della dichiarazione di conformità Ue, con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni.

Nello stesso magazzino le Fiamme Gialle hanno trovato un centinaio di cuffie auricolari risultate contraffatte, riproducendo fedelmente la foggia e i segni distintivi del marchio 'Apple'. Le successive indagini hanno consentito di risalire alla filiera di approvvigionamento, individuando una società fornitrice, con magazzino a Monza, dove sono state rinvenute altre 22.000 cuffie auricolari contraffatte.

Gli articoli sono stati sottoposti a sequestro e gli amministratori delle due società deferiti alla procura di Monza per i reati di contraffazione, ricettazione e frode in commercio, oltre che segnalati alla Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi per l'applicazione di sanzioni amministrative. L'intero stock di addobbi e dispositivi, se immesso sul mercato del consumo, avrebbe potuto fruttare oltre 100.000 euro.