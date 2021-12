Milano: innescato freno emergenza in metro, sale a 11 bilancio feriti

21 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Sale a 11 feriti il bilancio del brusco arresto di un convoglio della metropolitana di Milano, avvenuto stamane, intorno alle 8.30, quando si è attivata la frenata automatica di sicurezza alla stazione di Cairoli, in direzione Sesto Primo Maggio. Due le donne trasportate in codice giallo: una 65enne ha riportato un trauma cranico, mentre la diagnosi per una 39enne è di trauma alla schiena. Nove sono stati medicati (codice verde) per contusioni. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'attivazione del freno di sicurezza.