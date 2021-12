Milano: gruppo statunitense genomica Illumina sbarca a Mind

21 dicembre 2021 a

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Illumina, gruppo statunitense attivo nel sequenziamento genomico, aprirà un proprio centro a Mind, l'area di Milano dove sorgeva Expo 2015. Il gruppo ha siglato un accordo con Lendlease e nella seconda metà del 2022 sbarcherà a Mind, su una superficie di circa mille metri quadrati. Illumina stabilirà alle porte di Milano il proprio Solution Centre, centro dedicato alla ricerca sul genoma e alle applicazioni del sequenziamento genomico, e, attraverso la partnership con lo Human Technopole, situato a Mind, il gruppo statunitense affiancherà i ricercatori italiani e professionisti sanitari nello sviluppo di iniziative della medicina di precisione e nell'applicazione della genomica nelle sue potenzialità. L'azienda investe oltre 600 milioni di dollari all'anno in ricerca e sviluppo per rendere la propria tecnologia economica, più accurata e veloce.

“Siamo entusiasti di questa partnership che porterà alla creazione del nostro Solution Centre a Milano presso Mind”, commenta Paula Dowdy, senior vice president e general manager di Illumina per Europa, Medio Oriente e Africa. “Il nuovo Solution Centre consoliderà i nostri rapporti con ospedali, cliniche, università ed aziende in tutta Italia e permetterà di collaborare ulteriormente per potenziare l'accesso dei pazienti a un servizio di diagnostica innovativa e di medicina avanzata, posizionando Mind come polo innovativo per la sanità in Europa".