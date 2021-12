Milano: controlli polizia, 4 arresti, sequestrati 60 chili droga

21 dicembre 2021 a

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato quattro persone per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, hashish e marijuana, sequestrando complessivamente quasi 60 chili di droga e circa 60.000 euro in contanti. A Milano la scorsa sera, gli agenti della sezione antidroga, in servizio di appostamento nella zona San Siro, hanno notato un'auto sospetta in via Novara che ha poi imboccato la tangenziale ovest in direzione nord. All'altezza dello svincolo Milano/Gallaratese, i poliziotti hanno fermato e controllato il conducente, 51 anni, trovato con oltre 2.000 euro in contanti.

Nel portabagagli, all'interno di uno scatolone di cartone, c'erano cinque confezioni sottovuoto di marijuana per un peso complessivo di 5,5 chili lordi. Nella sua abitazione a Buscate (Milano), sono stati sequestrati un chilo circa di cocaina, un chilo di marijuana e 3.850 euro in contanti. In un altro appartamento, a Busto Garolfo, abitato da una coppia, i poliziotti hanno sequestrato 50 chili lordi di marijuana, tre grammi di cocaina e materiale per il confezionamento della droga. Le tre persone sono state arrestate per detenzione di sostanze stupefacenti e associate ai carceri di San Vittore, Busto Arsizio e Como.

Sempre nel corso della serata, a Castano Primo (Milano), i poliziotti della sezione criminalità diffusa della squadra Mobile, hanno arrestato un 47enne di origine albanese trovato in possesso di 18 involucri in cellophane contenenti complessivi 10 grammi di cocaina e, nella sua abitazione a Cuggiono altri 143 grammi di cocaina, 56 grammi di hashish e 57.000 euro in contanti. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di Busto Arsizio (Varese).