Bruxelles, 21 dic. (AdnKronos) - - La Commissione Europea ha dato il via libera, senza condizioni, all'acquisizione di Nuance Communications da parte di Microsoft. Secondo l'esecutivo Ue, l'acquisizione non desta preoccupazioni per la concorrenza nello Spazio Economico Europeo. Nuance, che ha sede negli Usa, è una società che produce software per la trascrizione, attiva soprattutto nel settore salute e nelle soluzioni per il customer engagement.