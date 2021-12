Manovra: Fratoianni, 'spettacolo indecoroso, Parlamento esautorato'

21 dicembre 2021 a

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Questo governo ha la maggioranza parlamentare più ampia ed estesa che ci sia mai stata nella storia della Repubblica. Eppure lo spettacolo indecoroso di questi giorni in cui di fatto il Parlamento, come peraltro su tanti altri provvedimenti, è esautorato non ha precedenti". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

“Perfino il continuo apparire sulle agenzie di stampa - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - dei comunicati di singoli parlamentari che enfatizzano piccoli contributi a destra e a manca, di fatto briciole, è una scena imbarazzante e un po' patetica. Panem e circensem, mentre sulle grandi emergenze sociali del Paese - conclude Fratoianni- questa manovra non dà risposte".