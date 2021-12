21 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Su tampone per chi arriva dall'estero, l'Italia si afferma come riferimento assoluto. Ora sono 8 i Paesi dell'Ue che hanno adottato la misura. Dopo il green pass rafforzato, il governo Draghi fa ancora da apripista. Il nostro Paese si afferma come modello di visione e concretezza". Così l'eurodeputata Pd, Pina Picierno, su twitter.