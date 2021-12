Covid: Fontana, 'non possiamo dedicare medici solo a pandemia, serve equilibrio'

21 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - "Purtroppo tutto il personale che è dedicato a queste attività relative alla battaglia contro il covid è personale che non può occuparsi di altre patologie. Bisogna vivere mantenendo un doveroso equilibrio, dobbiamo anche curare le persone malate di altre patologie. Non possiamo dedicare al covid tutte le forze, ma ne stiamo dedicando tante". Lo ha detto a 'Buongiorno', su Sky Tg24, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, commentando le richieste di molti governatori di avere maggiori risorse per praticare il tracciamento delle varianti.

"Da anni dicevo che avremmo avuto bisogno di assumere più personale sanitario, che la Regione Lombardia aveva le risorse per assumere altro personale, ma da anni purtroppo una legge nazionale ce lo impediva. Erano dieci anni che in Italia si tagliava sulla sanità, una cose che ritengo vergognosa, perché la sanità non è una spesa ma un investimento. In dieci anni sono stati tagliati 37 miliardi sulla sanità, poi queste sono le conseguenze", conclude Fontana.