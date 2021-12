Covid: Fontana, 'mascherina all'aperto misura non determinante'

21 dicembre 2021 a

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Sulla possibilità di introdurre l'obbligo di mascherina all'aperto anche in zona bianca "ci stiamo pensando, vedremo qual è l'evoluzione dei nostri dati. È una misura a cui stiamo pensando anche se non credo sia così determinante, se la gente rispetta la regola, come sta facendo, di mettere la mascherina appena c'è un assembramento, e sempre al chiuso è chiaro che i casi in cui si può circolare senza mascherina sono quelli in cui si cammina da soli, è un'ipotesi abbastanza secondaria". Lo dice a 'Buongiorno', su Sky Tg24, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.