Covid: Fontana, 'in Lombardia maggioranza nuovi contagi è tra non vaccinati'

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - "Le persone non vaccinate neo infettate sono superiori al 40%. Però è un 40% che rappresenta il 15% della popolazione. Quindi una percentuale molto alta di persone no vax che sono infettate". Lo ha detto ospite a 'Buongiorno', su Sky Tg24, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. La percentuale del 60% è su 8 milioni e passa, il 40% invece è su un milione e mezzo di lombardi, occorre tener presente queste proporzioni per cui si evince che l'incidenza di nuovi contagi tra i vaccinati è molto più bassa.